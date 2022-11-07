مفيد للجروح والعظام.. تعرف على أهمية فيتامين (K) ومن أين يحصل عليه الجسم

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهمية فيتامين (K) لجسم الإنسان والمصادر الطبيعية للحصول عليه، مبينة أنه مفيد للجروح والعظام.
وقالت المدينة إن فيتامين (K) يساعد على التئام الجروح، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة العظام، مضيفة أن الجسم يفرزه من خلال البكتيريا الموجودة في الأمعاء.
وأضافت أن هذا الفيتامين متواجد بكميات كبيرة في الحبوب كالفاصوليا والبازلاء، والخضراوات الورقية كالبروكلي والسبانخ، ومتواجد بكميات صغيرة في اللحوم والألبان.
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Source akhbaar24
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