النصر يستعد لعودة الدورى بنظام التدريب على فترتين

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عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لتدريباته خلال فترة توقف دورى روشن بعد راحة 24 ساعة منحها الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق للاعبين. وقرر الجهاز الفني بقيادة جارسيا إقامة التدريبات على فترتين “صباحية ومسائية”، وامتدت الفترة الصباحية إلى 120 دقيقة انقسمت ما بين تمارين لياقة بدنية، وتمارين فى صالة الحديد. بينما اشتملت الفترة المسائية على تمارين لياقة بدنية وجرى، وبعد ذلك تم تقسيم الفريق إلى مجموعات صغيرة من أجل أداء بعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية.

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