“إيجار”: لا يمكن إجراء أي تعديل على العقد بعد توثيقه على النظام

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ردت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول مدى إمكانية إجراء تعديل على البيانات الخاصة بالعقد بعد إدخالها.
وأوضحت الشبكة، أنه لا يمكن بعد توثيق العقد على النظام إجراء أي تعديل عليه، مشيرةً إلى أنه لا يحق للمؤجر أيضاً التعديل على مبلغ الإيجار خلال فترة سريان العقد.
وأشارت إلى أن أقل مدة مسموح بها للعقد هي 3 أشهر وأقصى مدة 30 سنة، مبينةً أن إنهاء العقد لا بد أن يكون بالموافقة بين الطرفين.
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Source akhbaar24
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