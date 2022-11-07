حمدالله: طريقة خروجي من النصر لم تجرحني (فيديو)

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قال محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، إن طريقة خروجه من نادي النصر لم تجرحه لأنها أمور عادية وتحدث في عالم كرة القدم.

وأضاف حمدالله، في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: إنه كان مخلصًا لفريق النصر طوال فترة تمثيله خصوصا في آخر فترة، مؤكدا أنه كان يلعب في بعض الأحيان وهو مصاب بشدة إلا أنه كان يتحامل على نفسه من أجل الفريق وهذا ما لا يعلمه البعض.

وأشار اللاعب المغربي إلى أنه يكن كل احترام وتقدير لجماهير نادي النصر، وعلى تواصل مع البعض داخل النادي بشكل شخصي ويكن لهم كل محبة، مضيفًا أن هناك نحوم كبار في العالم لم يخرجوا من أنديتهم بشكل احتفالي مثلما رحل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني، ونيمار وميسي من برشلونة.

وتعليقًا على حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في قضيته مع النصر، علق حمد الله: “أنا لاعب كرة قدم لا أعرف شئ سوى لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف ولدى محامين وشقيقي هم من يتولون الموضوع، وأصب تركيزي داخل الملعب”.

وبالنسبة لتوقعاته لأداء المنتخب السعودي في المونديال، قال لاعب الاتحاد: “الأخضر يقع في مجموعة قوية بالمونديال لكن كل شئ وارد حدوثه في عالم كرة القدم، ومن خلال معرفتي باللاعبين السعوديين، فلدى ثقة كبيرة فيهم، وأتمني التوفيق لهم ولكل المنتخبات العربية في مونديال قطر”.

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Source akhbaar24

