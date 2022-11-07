حمدالله: مغادرة معسكر المنتخب المغربي نقطة سوداء في حياتي الكروية وندمت عليها (فيديو)

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تحدث محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، عن اعتذاره لجماهير المنتخب المغربي، بعد غلطته في كأس أمم إفريقيا 2019، حينما غادر معسكر منتخب بلاده بعد أيام قليلة من انطلاقة “كان”.

وقال “حمدالله” في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد” إن مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي ستبقى نقطة سوداء في مسيرته الكروية، وكان خطأ مني دون تفكير بالعواقب، وقد حصدت عواقب وخيمة لهذا الخطأ، وأعتذر للجماهير المغربية والمسؤولين على ذلك”.

وأوضح “حمدالله: “المنتخب الوطني يبقى الأب الروحي لأي لاعب، ومثلي مثل أي لاعب يحلم باللعب في كاس العالم، وفتحت صفحة جديدة من خلال أول اتصال مع المدير الفني وليد الركراكي”.

وأشار نجم فريق الاتحاد: “أتمنى أن أشارك في المونديال لأقدم كل ما لدي، وإن لم يتم اختياري سأكون أول مشجع لأسود الأطلس، والمنتخب المغربي قوي وفي مجموعة قوية أيضًا”.

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Source akhbaar24

