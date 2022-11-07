شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يكشف السبب وراء ضياع لقب الدوري على الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله، مهاجم الفريق الأول بنادي اتحاد جدة مفاجأة من العيار الثقيل هزت أرجاء الشارع الرياضي السعودي، بعدما كشف مستجدات نارية وراء ضياع لقب دوري المحترفين 2021/2022 من العميد.

الهلال يخطف دوري المحترفين من الاتحاد

ونجح الهلال في الظفر باللقب بعد صراع مثير أنهاه على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 67 نقطة، بفارق نقطتين فقط لا غير عن الاتحاد، والذي جاء في المركز الثاني "الوصافة" برصيد 65 نقطة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز تصريحات مهاجم العميد، والتي أدلاها عبر برنامج "أكشن مع وليد"، وذلك يأتي في السطور التالية..

بلسان حمدالله.. تصريحات مثيرة وراء ضياع لقب الدوري على الاتحاد

وقال مهاجم الاتحاد: "خسرنا الدوري الماضي بسبب توقف المسابقة الذي تسبب في ضياع مستوانا".

وأضاف المهاجم المغربي: "بالنسبة لي وهذا رأيي الشخصي، التوقف اللي صار، لم يكن في صالحنا، توقفنا نحو شهرين ونصف أو ثلاثة، كان رتم لعبنا عالي وكنا قادرين على الفوز على أي منافس مهما كان، ولكن التوقف تسبب في ضياع مستوانا اللي كان معهود، بالإضافة إلى هزيمتنا أمام الهلال ثم الطائي".

كما وأشار نجم النصر السابق إلى مفاجأة نارية خلال حديثه عن أسباب ضياع الدوري على الاتحاد: "في مباراة الطائي 3 أو 4 لاعبين أساسيين لم يلعبوا، بالإضافة أني وكورنادو حرارتنا كانت 41 درجة ولعبنا آخر 25 دقيقة، كنا نريد المساعدة ولكن في النهاية ما كتب رب العالمين".

واستكمل: "أعتذر بنفسي وبالنيابة عن اللاعبين للجمهور عن ضياع الدوري بهذه الطريقة، ولكن هذا الموسم راح نقاتل بكل قوة لحصد اللقب".

وواصل اللاعب الحديث مشيرًا إلى نقطة في غاية الأهمية: "غياب كريم الأحمدي أثر علينا بالطبع، لاعب كبير جدًا ومن 3 إلى 4 سنوات كان من الركائز الأساسية للفريق، غاب في نصف الموسم وفي فترة حساسة".