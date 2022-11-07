شكرا لقرائتكم طبيب مصاب بالشلل: البعض يرفضون الكشف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف متابعات الخليج 365 صفوان شاكر أن بعض المرضى يرفضون فكرة أن يُعالج لدى طبيب يجلس على كرسي؛ لأنه لم يستطع أن يساعد نفسه، لافتًا إلى أنه يأخذ الموضوع بصدر رحب ويقدم للمريض حلولًا أخرى.

ردود أفعال

وتعرض متابعات الخليج 365 الشاب صفوان شاكر للإصابة في الحبل الشوكي ما سبب له شللًا إلا أنه لم يتوقف طموحه واستمر في دراسة الطب وتخرج مؤخرًا.

وتحدث الدكتور صفوان، في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية، عن ردود فعل المراجعين بعد رؤيتهم له يجلس على كرسي متحرك قائلًا: إن هناك من يتقبل الكشف لديه، ومنهم من يرفض.