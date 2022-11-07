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قصة فرنسي وثق بيوت عسير الملونة بالثمانينيات

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لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين

الرياض - محمد الوسيري - تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، د. جاسر الحربش، عن قصة فرنسي قام بتوثيق “بيوت عسير الملونة” في بداية الثمانينيات.

وأوضح الحربش، في مداخلته لبرنامج “نشرة التاسعة” على “الإخبارية”، أنه عندما أتى خبير فرنسي في بداية الثمانينيات، قام بتوثيق بيوت عسير الملونة بأكثر من 10 آلاف صورة تم تجميعهم في كتاب.

إحياء التراث

وأضاف الحربش أن وزارة الثقافة الممثلة بهيئة الترجمة الأدب والنشر قامت بنشر الكتب باللغة العربية والإنجليزية، حيث ساهم هذا التوثيق في إحياء التوثيق الوطني لمنطقة عسير التي تميزت مبانيها بألوان مميزة، حيث تم تطويرها بنفس الألوان.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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