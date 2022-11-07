شكرا لقرائتكم 40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث خبير الطقس والفلك د. خالد صالح الزعاق، مساء اليوم الأحد، عن بداية شدة البرد خلال موسم الشتاء والذي يأتي بعد 40 يومًا تقريبًا.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحاضرة والبادية والبحارة كلٌّ له طريقته في حساب الفصول والمواسم يختلفون في الآليات، ولكنهم يتفقون في النتائج.

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نجم الأحيمر

وأضاف الزعاق أن أهم النجوم الحسابية عند البحارة هو الأحيمر، وهو نجم صغير أحمر، ويسمى عند العرب القدماء القلب، ويقع وسط برج العجرة.

40 يومًا

وأفاد الزعاق بأن اختفاء نجم الأحيمر مع غياب الشمس دلالة على بداية هبوب الرياح الشمالية المشمولة بالبرودة، والتي قد تتحول لأعاصير في بحر العرب، ومدة الخفاء 40 يومًا ومع ظهوره يبدأ النجم الثاني من المربعانية المسمى بالقلب ليبدأ معه موسم الشتاء.