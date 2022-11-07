شكرا لقرائتكم رسالة العجلان لمن تسلع جسمها لجذب المتابعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت الباحثة والناشطة الاجتماعية أماني العجلان، مساء اليوم الأحد: إن النماذج التي تظهر بالسوشيال ميديا ليست قدوة لاستقلالية المرأة، محذرة من محاولات الفتيات لتسليع جسمها والمحتوى الذي تقدمه لجذب المتابعين.

جذب المتابعين

وأوضحت العجلان لبرنامج “يا سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن 85% من الفتيات يعانون من اكتئاب واضطرابات في الشخصية، فوجود المرأة أمام الأضواء يجعلها تتجه لتسليع جسمها ومحتواها لجذب المتابعين، وهذا النوع لا قيمة له.

وأشارت العجلان إلى أن هذه النوعية لا يمكنها أن تستمر بهذا الشكل بعد سنوات كثيرة، وفي المقابل هناك من يحافظ على قيمه وتقاليده الاجتماعية وهم السواد الأعظم مقابل من يتخلين عن ذلك مقابل تصدر التريند وصنع محتوى ترفيهي قد لا يستمر كثيرًا لاسيما بالنسبة للمراهقات.