شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي هنأه خلالها بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع.

علاقات ثنائية

وقال وزير الدفاع على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أجريتُ اتصالًا هاتفيًّا مع معالي وزير الدفاع العراقي الأخ ثابت العباسي.

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وتابع الأمير خالد بن سلمان: هنأت العباسي بتعيينه وزيرًا للدفاع، واستعرضنا العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح بلدينا الشقيقين.