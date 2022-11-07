مطالب بفحص المخدرات قبل الزواج

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الرياض - محمد الوسيري - طالب الأخصائي النفسي د. عبدالرحمن الخيران، اليوم الأحد، بتضمين الفحص النفسي وفحص المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة قبل الزواج.

إنكار الأسر

وأوضح الخيران، في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تلك الفحوصات تساهم في إنجاح الزواج، فكثير من الأسر يخفون معاناة أبنائهم من أمراض نفسية ومشاكل صحية بسبب المخدرات، ليتفاجأ الطرف الآخر بهذه الحالات بعد الزواج، لافتًا إلى إنه ليس من العيب ذكرها فبإمكان الجميع أن يتعالج من هذه الأمراض.

تأتي المطالب بتضمين الفحوصات خشية من وقوع العديد من المشاكل بين الزوجين وارتفاع حالات الطلاق التي تشهدها المملكة.

ارتفاع الطلاق

كانت إحصائية في المملكة قد كشفت عن زيادة غير مسبوقة في معدل حالات الطلاق خلال عام 2022، وصلت لـ168 حالة يوميًّا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإنه جرى تحرير 57 ألفًا و595 صك طلاق، خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، بارتفاع 12.7%، عن 2019، فيما برزت وسائل التواصل الاجتماعي، كمتهم رئيس في ازدياد المعدلات.