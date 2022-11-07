شكرا لقرائتكم الحجر تدخل الميتافيرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الأحد، دخولها عالم “الميتافيرس” عبر تطويرها نموذجاً ثلاثي الأبعاد؛ لمدينة الحجر التاريخية، الذي يعدُّ أولَ موقع سعودي يدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

مفهوم الميتافيرس

ويقصد بـ “الميتافيرس” كمصطلح، الوصف للعالم الرقمي الذي يمكن المستخدمين من التفاعل في بيئة ثلاثية الأبعاد، وتمثل هذه الخطوة باكورة مشاريع العُلا للعالم الرقمي، وضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز جاذبيتها عالمياً، وتحويلها إلى أكبر متحف حي في العالمين الحقيقي والرقمي.

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مزايا الحجر

وتتيح منصة “ديسنترالاند” للسياح الافتراضيين، استكشاف مزايا “الحِجر” الفريدة من أي مكان حول العالم، عبر رحلات ملهمة تضاهي الزيارة الحقيقية، وجولات شاملة تغطي 360 درجة؛ ليتعرفوا على تاريخ الحجر بتفاصيل حية وبطريقة تفاعلية.

وعُيِّنت شركة “فروغ” للاستشارات الإبداعية العالمية التابعة لمجموعة ” كابجيميني”، لتتولى مهام تطوير وتسهيل الظهور الأول لموقع “الحِجر” في عالم الميتافيرس، وتدعم إستراتيجية الهيئة لدفع الابتكار والتقدم التقني في العلا.