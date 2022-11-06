شكرا لقرائتكم خبر تعاون سعودي إماراتي لتمكين منظومة الموهبة والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعربت الهزاع عن سعادتها بهذه الاتفاقية التي تتيح لموهبة تبادل الخبرات مع مجلس الشارقة للتعليم، ونقل تجربة المؤسسة إلى الأشقاء في الإمارات وزيادة إسهام الموهوبين والمبدعين الإماراتيين في النهضة والتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيدة بدور المجلس الفاعل في رفع المستوى التعليمي في إمارة الشارقة من خلال عدد من الخطط والمبادرات والبرامج التربوية والتعليمية.فيما أكد الكعبي أهمية الشراكة وأنه سيتم اكتشاف ورعاية الموهوبين وتمكين منظومة الموهبة والإبداع في إمارة الشارقة وصقل مواهب الطلاب الموهوبين في المدارس ودفعهم إلى آفاق أرحب من التميز.
بنود المذكرة:
- تعاون الطرفين في اكتشاف الطلبة الموهوبين
- الاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة
- تبادل الاستشارات المعرفية والأكاديمية
- تنظيم البرامج الإثرائية وتبادل الطلبة
- إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات
- تنفيذ مبادرات في مدارس إمارة الشارقة
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون سعودي إماراتي لتمكين منظومة الموهبة والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.