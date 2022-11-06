شكرا لقرائتكم خبر تعاون سعودي إماراتي لتمكين منظومة الموهبة والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين منظومة الموهبة والإبداع، وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) اتفاقية تعاون مع مجلس الشارقة للتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال رعاية الطلبة الموهوبين ودعم وتمكين المنظومة. ووقعت الاتفاقية الدكتورة آمال الهزاع الأمينة العامة لمؤسسة موهبة، والدكتور سعيد الكعبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأعربت الهزاع عن سعادتها بهذه الاتفاقية التي تتيح لموهبة تبادل الخبرات مع مجلس الشارقة للتعليم، ونقل تجربة المؤسسة إلى الأشقاء في الإمارات وزيادة إسهام الموهوبين والمبدعين الإماراتيين في النهضة والتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيدة بدور المجلس الفاعل في رفع المستوى التعليمي في إمارة الشارقة من خلال عدد من الخطط والمبادرات والبرامج التربوية والتعليمية.

فيما أكد الكعبي أهمية الشراكة وأنه سيتم اكتشاف ورعاية الموهوبين وتمكين منظومة الموهبة والإبداع في إمارة الشارقة وصقل مواهب الطلاب الموهوبين في المدارس ودفعهم إلى آفاق أرحب من التميز.

بنود المذكرة:

