«مسك» توفر تجربة العمل الافتراضي للشباب والفتيات

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وفي كل وقت و في أي مكان، ومع جهات عدة، بإمكانك الانضمام إلى برنامج تجربة العمل الافتراضي لتكتسب من خلاله الخبرة التي تمنحك الثقة التامة التي تمكنك من تحديات سوق العمل المتعددة، سواء كان التحدي في خبراتك أو قدراتك أو مقابلاتك الوظيفية.وأشارت «مسك المهارات» إلى أن تجربة العمل الافتراضي تم إعدادها بهدف إكساب الجميع الثقة، التمكن، الخبرة. وأضافت أن التقديم مفتوح للانضمام حتى 15 ديسمبر المقبل. ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل، وتزويد الشباب بالخبرة المهنية، إلى جانب زيادة الحصول على فرص عمل.
تجارب العمل الافتراضي المتاحة
- مساعد محلل مخاطر تشغيلية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
- مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية
- محلل استجابة لحوادث الأمن السيبراني في اس تي سي
- التمويل الإسلامي في بلومبيرج
- مشرف الحوسبة الحسابية في مايكروسوفت
النقاط الرئيسة
- افتراضي عبر الإنترنت (أونلاين)
- مدة البرنامج 7 ساعات
- الفئة المستهدفة حديثو التخرج، السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية، الموظفين حديثا
معايير التقديم
برنامج تجربة العمل الافتراضي متاح للشباب والشابات السعوديين
- حديثو التخرج
- آخر سنة دراسية في مرحلة البكالوريوس
- الموظفون الجدد
- الراغبون في تطوير مهاراتهم الوظيفية
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