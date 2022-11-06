خدمة ترخيص إلزامي لمصنفات حقوق المؤلف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق خدمة الترخيص الإلزامي لمصنفات حقوق المؤلف، والتي تتيح للمؤسسات التعليمية وهيئات البث الاستفادة من خدمة الترخيص الإلزامي للترجمة والاستنساخ وفقا للضوابط والشروط والحالات المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية. وذكرت الملكية الفكرية أن إطلاق الخدمة يأتي بالتزامن مع دخول ملحق اتفاقية بيرن حيز النفاذ والذي يقتضي باستفادة المملكة من الحق المنصوص عليه في ملحق اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (أحكام خاصة بالبلدان النامية) بشأن «تقييد حقي الترجمة والاستنساخ». والترخيص الإلزامي لمصنفات حق المؤلف هو الإذن للغير باستغلال المصنف، أما أنواع طلبات الترخيص التي يمكن إيداعها فهي: ترجمة مصنف للغة العربية لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية، ونسخ مصنف لتلبية الاحتياجات التعليمية. والترخيص الإلزامي لمصنفات حق المؤلف هو الإذن للغير باستغلال المصنف، أما أنواع طلبات الترخيص التي يمكن إيداعها فهي: ترجمة مصنف للغة العربية لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية، ونسخ مصنف لتلبية الاحتياجات التعليمية.

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