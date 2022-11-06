تعليم الشرقية ينظم معرض «إبداع 2023 »

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وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الأولمبياد يقام سنويا، ويستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من التعليم الحكومي والأهلي، ويشمل محاضرات وورش عمل تخصصية إضافة إلى مسابقة علمية تنافسية يقدم خلالها المشاركون مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع.وأكد أن الأولمبياد يهدف إلى توفير بيئة تنافسية للطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لهم في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب والملكات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي وتطوير مواهبهم العلمية، وذلك لتمثيل المملكة في المسابقات والمحافل الدولية بمشاريع متميزة.
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