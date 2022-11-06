شكرا لقرائتكم خبر تعليم الشرقية ينظم معرض «إبداع 2023 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم تعليم المنطقة الشرقية ممثلا في إدارتي الموهوبين والموهوبات اليوم معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2023»، وذلك لمدة ثلاثة أيام بمقر تعليم الشرقية الجديد بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الأولمبياد يقام سنويا، ويستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من التعليم الحكومي والأهلي، ويشمل محاضرات وورش عمل تخصصية إضافة إلى مسابقة علمية تنافسية يقدم خلالها المشاركون مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع.

وأكد أن الأولمبياد يهدف إلى توفير بيئة تنافسية للطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لهم في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب والملكات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي وتطوير مواهبهم العلمية، وذلك لتمثيل المملكة في المسابقات والمحافل الدولية بمشاريع متميزة.