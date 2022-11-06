«طريق الوادي» يمثل إثراء بمهرجان البحر الأحمر

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وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في «إثراء» ماجد سمان أن المهرجان يتضمن عرض 7 أفلام سعودية، و18 فيلما قصيرا، مشيرا إلى أن حيثيات فيلم «طريق الوادي» جاءت ملائمة لتطلعات السينما السعودية من حيث المعالم واللغة والسياق، والمشاركة تأتي من منطلق تحفيز المركز للقطاع السينمائي الذي يشهد قفزات متسارعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفيلم «طريق الوادي»، وذلك في مدينة جدة خلال المدة من 7 إلى 16 جمادى الأولى المقبل الموافق 1 - 10 ديسمبر 2022م.وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في «إثراء» ماجد سمان أن المهرجان يتضمن عرض 7 أفلام سعودية، و18 فيلما قصيرا، مشيرا إلى أن حيثيات فيلم «طريق الوادي» جاءت ملائمة لتطلعات السينما السعودية من حيث المعالم واللغة والسياق، والمشاركة تأتي من منطلق تحفيز المركز للقطاع السينمائي الذي يشهد قفزات متسارعة.

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