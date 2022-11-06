شكرا لقرائتكم خبر التونة المعلبة لا تسبب الأمراض الجلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت الهية العامة للغذاء والدواء ما يشاع عن أن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفـن وزيت مهدرج، وأنها سـبب رئيس للأمراض الجلدية. وأوضحت أن التونـة المعلبـة منتج محضـر من أنواع أسماك التونـة النظيفـة والسليمة والمعبأة فـي عبـوات محكمة الغـلـق وتعامـل حراريا بدرجـة كافية للتأكـد مـن صلاحيتها للمستهلك. وذلك بحسب ما نصـت عليـه اللوائح الفنيـة المعتمـدة الصادرة من الهيئة. وذلك بحسب ما نصـت عليـه اللوائح الفنيـة المعتمـدة الصادرة من الهيئة. وأشار إلى أن الزيوت التي تحتوي عليها التونـة المعلبة هي زيوت نباتية لا تنتج دهونا متحولة، مؤكدة أن التونة المعلبة أحد المنتجات التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسماك، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناول التونة المعلبة ضمن نظامهم الغذائي.

كانت هذه تفاصيل خبر التونة المعلبة لا تسبب الأمراض الجلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.