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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتقدم المرأة بكفاءة لصناعة مستقبل رقمي آمن يسهم في النمو والازدهار للوطن، حاصدة الإنجازات في ظل مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الدولية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني.

ووفقا لمركز استشراف التقنية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن 24.7% من السعوديات يعملن في تقنية المعلومات، وتعد هذه النسبة أعلى من نساء أوروبا والتي بلغت 17.9%.

وتتضمن أهداف المبادرة الدولية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني: تكثيف جهود المرأة ودعمها في الأمن السيبراني، وتعزيز مساهمتها في بناء بيئة رقمية محمية آمنة، إضافة إلى تحفيز مشاركتها وتقليص نقص النساء العالمي في المجال السيبراني.

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