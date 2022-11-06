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ووفقا لمركز استشراف التقنية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن 24.7% من السعوديات يعملن في تقنية المعلومات، وتعد هذه النسبة أعلى من نساء أوروبا والتي بلغت 17.9%.وتتضمن أهداف المبادرة الدولية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني: تكثيف جهود المرأة ودعمها في الأمن السيبراني، وتعزيز مساهمتها في بناء بيئة رقمية محمية آمنة، إضافة إلى تحفيز مشاركتها وتقليص نقص النساء العالمي في المجال السيبراني.
إنجازات وطنية للمرأة
- تخريج 103 من الدفعة الأولى لأكاديمية أبل النسائية
- برمجة 88 تطبيقا لخريجات أبل
- حصدت المملكة الجائزة العالمية لتمكين المرأة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- الجائزة العالمية عنوانها «متساوون في مجال التقنية 2022»
مجالات تقنية تميزت بها المرأة
- هندسة الاتصالات
- تقنية المعلومات
- تطوير الويب
- البرمجة
- الحماية والأمن السيبراني
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