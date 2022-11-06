شكرا لقرائتكم خبر رفع الوعي بحماية 7 قطط برية كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في المبادرة للعام الثاني على التوالي، تأتي انطلاقا من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي، وفق استراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية، خلال حماية الحياة الفطرية واستعادة موائلها الطبيعية وضمان استدامتها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في تنظيم مسيرة تطوعية تزامنا مع مبادرة «كات ووك» العالمية، بهدف رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية السبع الكبيرة المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، أسد الجبال، الفهد، نمر الثلج، النمر العربي، الببر، والأسد، وفي مقدمتها النمر العربي، الذي تعد المحمية من مواطنه الأصلية.وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في المبادرة للعام الثاني على التوالي، تأتي انطلاقا من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي، وفق استراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية، خلال حماية الحياة الفطرية واستعادة موائلها الطبيعية وضمان استدامتها.

كانت هذه تفاصيل خبر رفع الوعي بحماية 7 قطط برية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.