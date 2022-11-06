مصادرة خضراوات وسلع متنوعة لباعة جائلين بجدة

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وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 361 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والبطاطس والتمور والخردوات والملبوسات، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 3 نوفمبر الجاري، عن ضبط ومصادرة نحو 9 أطنان من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة، ضمن نطاق 16 بلدية فرعية.وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 361 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والبطاطس والتمور والخردوات والملبوسات، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

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