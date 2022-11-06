شكرا لقرائتكم خبر المبتعثون في واشنطن يدعمون «كات ووك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، في النسخة الثانية من المبادرة العالمية «كات ووك» والتي تنظمها منظمة كاتموسفير.

وبدأت مسيرة منسوبي الملحقية والطلاب والطالبات المبتعثين بمشاركة الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، من مقر الملحقية بولاية فرجيينا وصولا إلى مقر المبادرة ذهابا وإيابا، وذلك لرفع الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية.

وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم حماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض، والسعي للتذكير بأهميتها للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، إلى جانب أن الفعالية تستهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض في كل أرجاء العالم.

يذكر، أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، أطلقت عام 1442 منظمة غير ربحية تحمل اسم «كاتموسفير» (Catmosphere)، بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، إضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة «بانثيرا» التي تعد المنظمة الوحيدة المكرسة حصريا للحفاظ على حياة 40 نوعا من القطط البرية في العالم، خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.