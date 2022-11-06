مسيرة لرفع الوعي بأهمية النمر العربي في محمية شرعان الطبيعية

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وشارك في المسيرة جمع من المهتمين والشباب والشابات، وذلك بالسير لمسافة 7 كلم. وتعزز «كات ووك» من ارتباط أفراد المجتمع بالبيئة الطبيعية، إضافة إلى التعرف بشكل مباشر على أهمية القطط البرية الكبيرة، وتحويل الموائل الطبيعية إلى منظومة بيئية متكاملة.وتهدف الهيئة خلال تنظيم مسيرة كات ووك للعام الثاني على التوالي في محمية شرعان، إلى تسليط الضوء على أهمية الوعي بالنمر العربي، الذي يعد أحد أنواع القطط البرية الكبيرة، إذ تسعى إلى تحقيق أهداف عدة أهمها، إعادتها إلى موئلها الطبيعية، حيث يصنف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة النمر العربي ضمن أشد الأنواع المهددة بالانقراض، حيث لا يتجاوز عددها اليوم 200 نمر.
وتسلط «كات ووك» الضوء على الجهود المتنوعة التي تبذلها الهيئة الملكية لحماية النمر العربي، من خلال استراتيجية لحمايته من الانقراض؛ بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل استراتيجية الهيئة للمحافظة على النمر العربي، مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار عبر افتتاح «مركز النمر العربي» بمحمية شرعان الطبيعية، إلى جانب إنشاء صندوق النمر العربي الذي خصصت له الهيئة 25 مليون دولار.
أبرز الأهداف
- التركيز على أهمية تأمين مستقبل للنمر العربي
- التوعية بالتحديات التي تهدد حياة القطط البرية
- إظهار مدى تأثير ذلك على سلامة الإنسان وبقائه
- دعم جهود المملكة الرامية إلى المحافظة على القطط البرية المميزة حول العالم
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