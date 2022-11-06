إلزام محلات أسطوانات الغاز بالاشتراطات المحدثة

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فيما واصلت بلدية الشوقية الفرعية إلزام الناقلين المؤهلين من شركات النظافة الخاصة، المتعاقدة مع المنشآت التجارية بنطاقها، بتعقيم الحاويات بصفة دورية، وذلك للحفاظ على المظهر والصحة العامة، وتطبيق الغرامات بحق غير الملتزمين.وواصلت بلدية العمرة الفرعية جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي، أسفر عنها ضبط 250 كجم من الخضراوات، وتسليم المستفاد منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيته.
وضمن خطتها لمعالجة الظواهر السلبية، ضبطت بلدية المسفلة الفرعية 250 كجم من اللحوم و200 كجم من الدجاج، تظهر عليها علامات الفساد والتلف، وقد أعدت للبيع في مباسط السيرية المخالفة بحوش بكر.
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