شكرا لقرائتكم خبر بدء الحملة التسويقية لمشروع الطريق السياحية بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بمشاركة 15 جهة حكومية، حملتها التسويقية لمشروع الطريق السياحية، الذي سبق تدشين أعمال الدراسات والتصاميم فيها من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس الهيئة خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

ويعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، إذ يشمل نطاقا جغرافيا واسعا يضم محافظات المنطقة، بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات لعمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص، وفق استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي تطوير المرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع أمانتي محافظة جدة والطائف، لتطوير موقعي العين الحارة بمحافظة الليث، والمتنزه البري بمحافظة ميسان، خلال الاسترشاد بنماذج عالمية وإقليمية ومحلية، خلال دراسة البدائل التطويرية لمشروع الطريق السياحي، وذلك بهدف الاستفادة منها، والوصول إلى تحقيق أهداف المشروع، وفق أعلى المعايير والممارسات في قطاع السياحة البيئية. ويسهم المشروع في تنمية وتطوير كثير من الجوانب بالمنطقة، ولا سيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، إذ تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية، سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيا واستثماريا. ويتكون المشروع من مواقع سياحية عدة مميزة، في عدد من محافظات المنطقة والمراكز الإدارية التابعة لها.

مشروع الطريق السياحية

