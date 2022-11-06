بدء الحملة التسويقية لمشروع الطريق السياحية بمنطقة مكة

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ويعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، إذ يشمل نطاقا جغرافيا واسعا يضم محافظات المنطقة، بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات لعمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص، وفق استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.ويأتي تطوير المرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع أمانتي محافظة جدة والطائف، لتطوير موقعي العين الحارة بمحافظة الليث، والمتنزه البري بمحافظة ميسان، خلال الاسترشاد بنماذج عالمية وإقليمية ومحلية، خلال دراسة البدائل التطويرية لمشروع الطريق السياحي، وذلك بهدف الاستفادة منها، والوصول إلى تحقيق أهداف المشروع، وفق أعلى المعايير والممارسات في قطاع السياحة البيئية. ويسهم المشروع في تنمية وتطوير كثير من الجوانب بالمنطقة، ولا سيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، إذ تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية، سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيا واستثماريا. ويتكون المشروع من مواقع سياحية عدة مميزة، في عدد من محافظات المنطقة والمراكز الإدارية التابعة لها.
مشروع الطريق السياحية
- يتكون من مواقع سياحية عدة مميزة
- 7 محافظات مستفيدة من المشروع
- 10 مراكز يشملها الطريق السياحية
- طوله يصل إلى 943 كلم
- الاسترشاد بنماذج عالمية وإقليمية ومحلية
- أعلى المعايير والممارسات في قطاع السياحة البيئية
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