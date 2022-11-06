لسبب خطير.. أخصائي نفسي يُطالب بفحص المخدرات قبل الزواج (فيديو)

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قال الدكتور عبد الرحمن الخيران، الأخصائي النفسي، أنه يُطالب أن يكون الفحص النفسي وفحص المــخدرات ضمن الفحوصات المــطلوبة قبل الزواج، مُشيرًا إلى المــشاكل التي تترتب عليهم بعد الزواج.
وأكد عبد الرحمن الخيران الأخصائي النفسي، في تصريحات متلفزة خلال برنامج “يا هلا” الذي يُعرض على قناة “روتانا خليجية”، أن تلك الفحوصات تساهم في إنجاح الزواج، فكثير من الأسر يخفون معاناة أبنائهم من أمراض نفسية ومشاكل صحية بسبب المخدرات.
وأضاف، أنه بعد الزاوج يتفاجأ الطرف الآخر بهذه الحالات، كما أنه ليس من العيب ذكرها فبإمكان الجميع المُعالجة من هذه الأمراض فهي مثلها مثل المرض العضوي تمامًا كما أنها تُسبب الطلاق، وزيادة نسبه في المملكة.
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Source almnatiq
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