وزير الصحة يعلن انطلاقة المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية

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المناطق_الرياض

افتتح وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، وذلك في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية في الرياض.

وتجوَّل الجلاجل في أجنحة المعرض الذي يشارك فيه العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من داخل المملكة وخارجها، واطلع على عدة تجارب للمحاكاة؛ حيث شاهد والحضور عرضً مرئيًا عن المؤتمر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، أن منسوبي القطاع الصحي في المملكة يحملون على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، والانتقال بها إلى أعلى درجات الكفاءة والتميز، مبينًا أن المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية يهدف لمشاركة المستجدات العلمية واستكشاف الفرص الجديدة للتعليم والتدريب المرتكز على المحاكاة بمختلف مستوياتها، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، وبحضور مميز من المختصين والمهتمين في هذا المجال وبتنفيذ نخبة من أبرز المختصين محليًا ودوليًا.

40 ورشة عمل

بعد ذلك أعلن الجلاجل بداية فعاليات المؤتمر التي تستمر خمسةَ أيام، وتتضمن 40 ورشة عمل تُقدَّم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسة، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة، وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين).

كما يشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة في مجال المحاكاة، تتمثل في مسابقة “الهاكاثون” في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية؛ حيث تُعدُّ الأولى من نوعها، ومسابقة المولاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين والملهمين في مسيرة المحاكاة، وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى.

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Source almnatiq

