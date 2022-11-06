وزير الدفاع يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي

︎ . المناطق ـ متابعات أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع العراقي ثابت العباسي. وقال وزير الدفاع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير: “أجريتُ اتصالاً هاتفيًا مع معالي وزير الدفاع العراقي الأخ ثابت العباسي”. وتابع: “هنأت معاليه بتعيينه وزيراً للدفاع، واستعرضنا العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح بلدينا الشقيقين”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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