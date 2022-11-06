“الصحة” تُوقِّع اتفاقية تعاوُن لتقديم علاج لمرضى الضمور العضلي الشوكي

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وقَّعت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، اتفاقية تعاوُن مبنية على القيمة المحققة value-based agreement مع شركة روش السعودية، لتقديم علاج نوعي لمرضى الضمور العضلي الشوكي.

ووقّع الاتفاقيةَ كلٌّ من وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المُساعِدة الدكتور أحمد الجديع، والوكيل المساعد للإمداد المهندس مرعي الجابري، ومن جانب روش السعودية مدير عامّ الشركة الدكتور عبدالرحمن صبرة.

يُشار إلى أن الضمور العضلي الشوكي هو مرض وراثي جيني يصيب الأطفال في سن مبكرة، وقد يمتد معهم إلى سنّ البلوغ ويؤدي إلى ضعف العضلات ومضاعفات تنفسية.



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Source akhbaar24

