︎
.
علق نائب رئيس نادي الخليج والمشرف على كرة اليد بنادي الخليج، علي المحسن على حصد فريقه للميدالية الذهبية بالألعاب السعودية، قائلاً:” الحمد لله.. ألف مبروك للجميع للأهالى واللاعبين وكل من بذل جهد حتى يُحقق هذا اللقب”.
فيما عبر أعضاء مجلس إدارة نادي الخليج محمد الكحل والدكتور صادق هويدي عن سعادتهما البالغة، وأكدوا أن الجمهور كان يستحق الفرحة والسعادة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة هم أيضًا يستحقون تلك الفرحة.
وحقق فريق الخليج لكرة اليد، مساء اليوم الأحد، الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية أمام الهدي بنتيجة 38-34، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية.
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 14- 14، قبل أن ينتهي الشوط الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وفي الشوط الإضافي الأول بتقدم الخليج بنتيجة 36- 31، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 38-34.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الخليج بعد حصد ذهبية كرة اليد: شكرًا لكل المساهمين في هذا الإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.