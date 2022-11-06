نائب رئيس الخليج بعد حصد ذهبية كرة اليد: شكرًا لكل المساهمين في هذا الإنجاز

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علق نائب رئيس نادي الخليج والمشرف على كرة اليد بنادي الخليج، علي المحسن على حصد فريقه للميدالية الذهبية بالألعاب السعودية، قائلاً:” الحمد لله.. ألف مبروك للجميع للأهالى واللاعبين وكل من بذل جهد حتى يُحقق هذا اللقب”.

فيما عبر أعضاء مجلس إدارة نادي الخليج محمد الكحل والدكتور صادق هويدي عن سعادتهما البالغة، وأكدوا أن الجمهور كان يستحق الفرحة والسعادة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة هم أيضًا يستحقون تلك الفرحة.

وحقق فريق الخليج لكرة اليد، مساء اليوم الأحد، الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية أمام الهدي بنتيجة 38-34، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 14- 14، قبل أن ينتهي الشوط الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وفي الشوط الإضافي الأول بتقدم الخليج بنتيجة 36- 31، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 38-34.



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Source akhbaar24

