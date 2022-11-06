“يوم واحد دراسة عن بعد”.. مقترح لتخفيف الازدحام في الرياض

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المناطق_الرياض

طرح رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، حلا لمواجهة الازدحام الكثيف الذي تشهده العاصمة الرياض.

وقال رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن من الحلول الخلاقة لتخفيف ازدحام الرياض إعادة جدولة الدراسة عن بعد وسيقلص هذا الإجراء الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 50%.

وأضاف: “لو جعلنا يوم واحد في الأسبوع تكون فيه الدراسة عن بعد، سوف يتقلص حجم الازدحام، ونلاحظ لو جربنا هذه الخطة ونجحت ممكن نعممها على مناطق أخرى في المملكة”.

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Source almnatiq

