السفير الفرنسي لـ”أخبار 24″: المملكة تشهد حركة فنية كبيرة منذ إطلاق رؤيتها 2030

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قال السفير الفرنسي في المملكة لودوفيك بوي: إن المملكة تشهد حركة فنية كبيرة منذ إطلاق رؤيتها التنموية 2030، معرباً عن فخره بالمشاركة في المعارض الفنية، والثقافية، المنعقدة في الرياض ومدن المملكة.

وأوضح لـ “أخبار 24” على هامش فعالية EUNIC أن هناك فنانين فرنسيين يشاركون في هذه الحركة الفنية التي تشهدها المملكة، لافتاً إلى توافر تعاوُن فني بين فناني بلاده وزملائهم السعوديين والأوروبيين في إطار هذه الفعالية التي شهدها حي جاكس في الدرعية.

وضم الحي الشهير فعالية جداريات EUNIC التي شهدت 9 أعمال فنية لأولئك الفنانين الذين عززوا عبر أعمالهم حضور المرأة في عالم الرياضة، وتناولت تلك الحوائط الجدارية مشاركتهن، فيما يهدف العمل إلى تكريم النساء السعوديات المشاركات في المجال الرياضي.



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Source akhbaar24

