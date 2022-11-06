سفارة المملكة في باريس تنظم مسيرة “كات ووك 2022”

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المناطق_واس

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، مسيرة “كات ووك 2022” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض، ومنها النمر العربي، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وأعضاء السفارة، والملحقيات التابعة لها، وعدد من السفراء المعتمدين في فرنسا، وأصدقاء السفارة.

وتهدف المسيرة التي انطلقت من حديقة مارس أمام برج إيفل بالعاصمة باريس لحماية 40 فصيلة من القطط البرية المهددة بالانقراض، ونشر الوعي للتذكير بأهميتها للتنوع الحيوي، وضرورة الحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

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Source almnatiq

