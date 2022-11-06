إحكام تطالب المواطنين والجهات الحكومية بالاطلاع على طلبات تملك العقارات

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عموم المواطنين والجهات الحكومية، للاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في منصة "إحكام".

وأكدت في بيان رسمي، أن مدة الاعتراض على إعلانات طلبات تملك العقارات عند ظهورها في المنصة الإلكترونية هي 30 يومًا.

وبينت الأمانة في ردها على أسئلة شائعة أنه في حال وجود نواقص تتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل، مشيرة إلى أنه يمكن لمقدم الطلب تعديل بيانات التواصل في أي وقت.

وأوضحت أنه لا يلزم وجود وكالة عند تقديم طلب للورثة، ويكتفى بتقدم أحد الورثة للمنصة مع تقديم حصر الإرث، مفيدة بأن فرز جزء من مساحة بصك حجة الاستحكام من خلال مبايعات هو من اختصاص المحاكم.