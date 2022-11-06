محافظ الخرج: سنعمل على تحقيق التنمية في المحافظة لتواكب رؤية المملكة 2030

استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بديوان المحافظة قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومدراء الإدارات ورؤساء المراكز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظا للخرج، وهنأ المسؤولين سموه بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى الأمير فهد بن محمد كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية، كما قدم الشكر لوزير الداخلية.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية سائلا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأضاف: سنعمل بمشيئة الله في تحقيق التنمية في المحافظة، لتواكب رؤية المملكة 2030 في شتى المجالات. ونتطلع لتطوير محافظة الخرج وتنميتها لتكون عصرية لساكنيها تحت توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

واختتم كلمته بأن دوت الخليج غالي على الجميع ونعمل في بنائه وتطويره وحمايته وتلاحمه وترابطه، مؤكدا: "أبوابنا مفتوحة للجميع ونرحب بالمقترحات الهادفة والعمل يداً واحدة".