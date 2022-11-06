عاجل.. صدمة قوية تضرب المنتخب السعودي قبل مونديال قطر 2022

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تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صدمة كبيرة جدًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرض سلمان الفرج إلى تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي آيسلندا خلال المواجهة الودية، مع الأخضر استعدادًا لمونديال قطر 2022.

صدمة جديدة لـ “الأخضر المونديالي”

وكان قد تعرض سلمان الفرج نجم نادي الهلال، إلى تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي آيسلندا، في مواجهة الأخضر، حيث على كتفه، وهذا هو الأمر الذي أدى إلى خروجه من اللقاء، بدأت التكهنات سريعًا حول حالته.

وقال أحمد الجدي الإعلامي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم الوسط سلمان الفرج سوف يجري خلال الساعات القادمة فحص طبي على موضع إصابته بالكتف، والتي ستحسم موقفه منه المشاركة بالمونديال.

مدة غياب الفرج عن الأخضر

فيما أوضح الفحص المبدئي لـ “سلمان الفرج”، أن إصابته هي عبارة عن بكدمه في الكتف، ومن المقرر أن يُجري فحوص إضافية الليلة من اجل تحديد موقفه من مونديال قطر 2022، خاصة وأنه يستبه أن يكون إصابته خلع في الكتف.

وكشف حساب “إصابة” المختص بتأهيل الإصابات الرياضية، نموذج يوضح أن سقوط سلمان الفرج نجم متوسط ميدان الهلال في أرضية الملعب تكشف أنه قد تعرض لخلع في الكتف الأيسر وإصابة في الترقوة.

طبيعة إصابة سلمان الفرج

وأضاف حساب “إصابة”، أن ما حدث لـ “سلمان الفرج”، قد يكون خلع في الكتف وبالتالي فمن المتوقع أن يغيب مدة طويلة عن المنتخب السعودي بسبب الإصابة، ومدة تأهيل إصابة الكتف هي اللاعب6 أسابيع، وبالتالي يستبعد مشاركته في المونديال.

وأكد الحساب المختص بإصابة اللاعبين، أن الفحص النهائي والإشعة سوف يحددون شدة ودرجة الإصابة، ومدة الغياب الرسمي عن السعودية، فضلا عن حسم موقفه من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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Source almnatiq

