أخضر السلة يختتم استعداده لتصفيات كأس العالم بالفوز على الإمارات

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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مبارياته الودية بالفوز على نظيره الامارتى ٨١- ٧٧ والذي اقيم اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية قبل خوضه مباراتي تصفيات كأس العالم امام نظيره الهندي يوم ١٠نوفمبر، واللقاء الثاني امام نظيره الفلبيني يوم ١٣ على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .
يذكر ان الاخضر قد واجهه نظيره البحريني يوم الخميس الماضي وخسر اللقاء ٧٠-٦٣ .
ويشرف على المنتخب فنيا في التصفيات المدرب الهولندي يوهان غويا كرز والذي تم التعاقد معه مؤخرا للأشراف على المنتخب للمرحلة القادمة.
المشرف على المنتخب الاستاذ يسار مختار اكد على جاهزية المنتخب فنيا للتصفيات ، واللقاءات الودية كانت فرصة للمدرب على معرفة إمكانيات اللاعبين، وننتظر ان يحقق المنتخب نتائج تعكس جاهزيته لتصفيات والفوز في أولى مبارياته امام الهند والتي ستكون ان شاء الله مفتاح التأهل إلى نهائيات كأس العالم .
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Source akhbaar24
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