وزير الشؤون الإسلامية: «آمر» يضمن سرعة الأداء وجودة المخرجات

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المناطق_الرياض

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، سعي الوزارة بخطوات مباركة، نحو توطين التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي يدعم ويتابع أعمال الوزارة ويدعم مشاريعها، بما ساهم في تميز مخرجات العمل والخدمات وجودتها.

وأشار إلى أن تطبيق «آمر»، سوف يكون عونا للمسؤولين بالفروع لمتابعة الموظفين في أعمالهم ومنجزاتهم وتقييم أعمالهم بما يحقق الرسالة التي تنشدها الوزارة في تميز مخرجات العمل وجودته.

تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل الوصول للخدمات

جاء ذلك، خلال تدشينه اليوم، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض المرحلة الثانية من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية والواجهات المحسنة لخدمة “آمر”، في جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة وكافة قطاعاتها.

وتهدف خدمة “آمر” لتحسين تجربة المستخدمين، وتسهيل وتسريع الوصول للخدمات المقدمة لهم، سعياً للارتقاء بخدماتها الإلكترونية، ورفع مستوى جودة البيانات، وتحقيق التكامل مع المنصات الحكومية ذات العلاقة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

وخلال مراسم التدشين، نوه الوزير، بالدعم الذي تجده الوزارة في جميع مشاريعها وأعمالها وبرامجها من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية تصريحه بالشكر والتقدير لوكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي وكافة العاملين في مشروع آمر على جهودهم المميزة في تحقيق رسالة الوزارة وما تتطلع له في ضوء أهدافها العامة وما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

تهيئة الانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية الشامل

ويشمل المشروع إطلاق تطبيق آمر على الهواتف الذكية بالإضافة إلى أكثر من 150 خدمة، مقسمة على مجموعة من الحزم لتغطي موظفي ديوان الوزارة وفروعها في جميع مناطق المملكة، بهدف تهيئة البيئة الإدارية للانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية الشامل.

وتضم المرحلة الثانية من المشروع فروع الوزارة والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

ويعد «آمر» للأجهزة الذكية، ضمن مخرجات مشروع «التشغيل والدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية»، الذي تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة.

ويشتمل التطبيق على الإجازات الإلكترونية بأنواعها، وقسيمة الراتب، والتعاريف المختلفة، ومجموعة كبيرة من الخدمات.

زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين بيئة العمل

ويأتي المشروع ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى جودة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج بالوزارة وتسهيل كافة الخدمات لجميع العاملين في الوزارة بما ينعكس إيجابية على الأداء العام للموظفين وتحسين بيئة العمل تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

حضر مراسم التدشين، وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي د. ليلى القاسم، ومديرو فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك عبر الاتصال المرئي، ومديرو تقنية المعلومات والموارد البشرية بالوزارة.

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Source almnatiq

