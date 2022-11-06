الكشف عن 4 أندية فشلت في متطلبات الحوكمة

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كشفت مصادر عن 4 أندية فشلت في تحقيق النسبة المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحوكمة لأندية دوري روشن السعودي والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية.

وقالت المصادر وفقًا لـ”عكاظ” فإن ناديا عاصميا وناديا من الغربية وناديين من الشرقية لن يتحصلوا على دعم الوزارة بواقع 5 ملايين ريال لكل ناد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن 12 ناديا من أندية دوري المحترفين، باتت مؤهلة للحصول على الدعم الوزاري، على إثر حصولها على نسبة تقيييم تزيد على الحد الأدنى المقرر 6 نقاط من أصل 7.

يذكر أن عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع تمت وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والإدارة المالّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة.



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Source akhbaar24

