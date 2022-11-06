أستون فيلا يقهر مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق أستون فيلا، فوزا غاليا على نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل أستون فيلا الهدف الأول عن طريق ليون بايلي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله لوكاس ديني الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وأحرز لوك شاو هدفً تقيص الفارق لمانشستر يونايتد فب الدقيقة 45، غير أن جاكوب رامسي، لكن أستون فيلا عزز تقدمه بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة 49.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الاخر توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الخامس.



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Source akhbaar24

