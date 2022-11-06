رسميًا.. الاتحاد يدشن الطاقمين الثاني والثالث

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن تدشين الطاقمين الثالث والرابع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد عبر “تويتر” صور لنجوم الفريق يرتدون الطاقمين الثاني والثالث.

وكان الاتحاد قد أعلن عن الطاقم الأساسي بألوانه المميزة للنادي، بالخطوط الطولية باللونين الأصفر والأسود.

فيما جاء الطاقم الثاني باللون الأبيض والطاقم الثالث باللون الأسود.

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Source akhbaar24

