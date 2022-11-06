نيوكاسل يقسو على ساوثهامتون برباعية في الدوري الإنجليزي (صور)

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حقق فريق نيوكاسل فوزا عريضا على نظيره ساوثهامتون، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف نيوكاسل عن طريق ميغيل الميرون في الدققيقة 35، كريس وود في الدقيقة 59، جوزيف ويلوك في الدقيقة 62، برونو جيمارايش في الدقيقة 90.

وسجل اللاعب رومان بيرود هدف ساوثهامتون الوحيد في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد نيوكاسل إلى 27 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.





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Source akhbaar24

