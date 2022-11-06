حرس الحدود: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

أكد حرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، وأن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة وأن الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني، داعيا إلى الإبلاغ عنهم بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقمين(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.



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