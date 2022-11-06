إعادة تدوير مياه السيول

خرجت ندوة مخاطر السيول، التي أقامتها مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة، بعدد من التوصيات تمثلت في نقل تجربة تأهيل المدرجات الزراعية، والحصاد المائي لجبال الحجاز في منطقة المدينة، وإعادة تدوير مياه السيول للاستفادة منها، ومعالجة الاعتداءات على الأودية من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل دور الإعلام المحترف، وصناعة مضامين توعوية بقوالب متعددة مختلفة، من خلال توظيف الدراما.

وكانت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة أقامت ندوة مخاطر السيول بمحافظة العيص، بالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية وجمعية التنمية الأهلية، وذلك توجيهًا من أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، حيث انطلقت الندوة بعنوان: «مخاطر السيول» بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة العيص، بمشاركة نخبةً من المتخصصين في هذا المجال، يمثلون أكثر من (20) هيئة وجهة حكومية متخصصة.

تأتي إقامة هذه الندوة ضمن سلسلةٍ من البرامج والتنسيقات للحد من مخاطر السيول، يتم بها تقديم نماذج فاعلة في مجالات مختلفة للتعامل مع هذه المخاطر، كما يتم دراسة عدد من الحلول الذكية للخروج بتوصيات وفق أسس علمية وعملية تسهم في الحد من مخاطر السيول.

كما عقد على هامش أعمال الندوة معرضًا آليًا يحوي عددًا من الآليات والتجهيزات النوعية بمشاركة قوة حرس الحدود بالمنطقة، وسيتم استعراض ابتكارات وبراءات اختراع للتعامل مع مخاطر السيول، والخبرات الوطنية.