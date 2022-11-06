15 موقعا للأحوال المتنقلة

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في «15» موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز، والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، الخدمات للنساء في متوسطة عيون الجواء، وللرجال في متوسطة المهاجرين بمحافظة البكيرية، والثلاثاء في شركة الكهرباء بمدينة بريدة، والأربعاء في مديرية مصلحة المياه بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة الخميس للنساء في مركز الفويلق لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة، بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط السعودية لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للنساء، في متوسطة وثانوية الوادي والبحيرات بمحافظة دومة الجندل لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في إدارة الجوازات بمحافظة القريات، وفي مقر كتابة العدل بالقريات لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، خدماتها للرجال والنساء في هيئة تطوير بوابة الدرعية، والثلاثاء في مركز غسيل الكلى بمستشفى الحرس الوطني، لمدة يومين لكل موقع، وفي منطقة نجران تقديم خدماتها في محافظة ثار للرجال لمدة أسبوع، وللنساء لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» لمدة يوم، كما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.