54 ألف ريال لصغار المزارعين

يقدم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» المشارك في معرض «فرسان.. الطبيعة والإنسان» المقام حالياً بشاطئ الغدير في محافظة جزر فرسان، الدعم -غير المسترد- لصغار المزارعين يصل إلى (54000) ريال سنوياً، ويستهدف خمسة قطاعات بمنطقة جازان، وهي.. «البن، والعسل، والفل، والمحاصيل البعلية، والأسر المنتجة»، وذلك بعد أن يقدم المستفيد ما يثب الأهلية لمزاولة المهنة في المزرعة، وأن يقوم برفع طلب الدعم عن طريق المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.
ويهدف البرنامج التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعريف المزارعين وأسرهم والزوار بمستهدفات البرنامج من خلال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة.
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