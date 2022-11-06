مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على تجديد اعتماد سباهي

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI»، للمرة الرابعة ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة، بعد اجتياز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة من المركز. وتم الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانيا، واجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على جهود الخدمات الطبية في وزارة الداخلية المستمرة وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية، لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، التي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفاعلية كبيرة ومستوى عالٍ.



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