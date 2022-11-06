جامعة الأميرة نورة تفتتح أعمال الملتقى الثقافي الخليجي

افتتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثلون 17 جامعة ومؤسسة محلية وخليجية، ابتداءً من اليوم 6 وحتى 8 نوفمبر2022م، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وتضمّن الملتقى الذي يأتي برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، كلمة رئيس التعليم العالي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور محمد التويجري، وكلمة لعميدة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة، ورئيسة لجنة إدارة الملتقى، الدكتورة منيرة المقرن، عقب ذلك تكريم الجامعات المشاركة.

في المقابل، تنوعت الجلسات في المؤتمر بمناقشة عدد من المجالات تمثلت في: جلسات تحكيم المسابقات الأدبية، وجلسات تحكيم مسابقات البحوث العلمية، وجلسات تحكيم مسابقات المواهب في الابتكار والذكاء الاصطناعي، وجلسات تحكيم مسابقة الفنون. إضافة إلى الورش التدريبية ركزت على استراتيجيات تطوير المهارات الشخصية في القيادة، ومهارة إعداد الملصق العلمي، والتفكير التصميمي، والقيادة الإنتاجية، ومهارة إعداد الملصق العلمي.

وصاحب الملتقى معرض يحتوي على مشاركة 128 طالبة في فروع المسابقات: العلوم الإسلامية (القرآن الكريم، الحديث الشريف)، والأدب (الخطابة، الشعر، المساجلة الشعرية)، والفنون (الترويج السياحي، ومجال المهن والمواهب: الخزف، النحت، الحرف اليدوية، والفن التشكيلي، الأفلام القصيرة، الخط العربي)، وفي البحث العلمي، كما تضمنت مسارًا في المواهب في الابتكار والذكاء الاصطناعي.

يذكر أنّ الملتقى يستكمل أعماله يومي الاثنين والثلاثاء، بتقديم سلسلة من ورش العمل وجلسات التحكيم، التي تدعم أهداف الملتقى بالتركيز على المجالين الثقافي والعلمي، وتسعى لتحقيق تطلعات دول مجلس التعاون في أبنائها وبناتها، ودعم الدور الريادي لهم في ترسيخ الإرث الثقافي لدول الخليج ومساهمتهم في التطور العلمي، وتعزيز قدراتهم البحثية والإبداعية.