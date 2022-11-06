شرطة مكة تكشف ملابسات اختفاء طفلة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ملابسات اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية والعثور عليها بصحة جيدة في أحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة.

وتبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفائها، حيث تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.