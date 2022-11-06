كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ملابسات اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية والعثور عليها بصحة جيدة في أحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة.
وتبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفائها، حيث تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تكشف ملابسات اختفاء طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.